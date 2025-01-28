Черчесов — о пятом месте Дзюбы в рейтинге самых медийных лиц российского спорта-2024: «Он за словом в карман не лезет»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал попадание в рейтинг «Самые медийные лица российского спорта-2024», составленный «СЭ» и «Медиалогией». Черчесов занял 27-е место, первую тройку составили Александр Овечкин, Валерий Карпин и Камила Валиева.

— Проект «Спорт-Экспресса» и «Медиалогии» — это что-то новое, — сказал Черчесов. — Для меня это интересно. В следующем году буду стремиться к результатам получше. Приятно, что вы занимаетесь такими вещами. Рад оказаться в хорошей компании. Но для меня это не главное, а важно, что мысли доносятся до людей.

Абсолютно не ревную, что уступаю хоккею, тем более Овечкину. Он борется с рекордом Гретцки. Не скажу, что мы с Александром друзья, но знакомы лично. Поэтому, когда открываю газету, смотрю, как сыграл «Вашингтон» — забил или не забил Овечкин. Слежу за его погоней.

Пятое место Артема Дзюбы в рейтинге? Я бы ему посоветовал лучше занять пятое место с «Акроном» в чемпионате России. Дзюба — интересный и своеобразный парень, не зря он многих опередил в этом рейтинге. Надо ему отдать должное: за словом в карман не лезет. Когда мы с ним работали, он всегда был открыт, говорит то, что чувствует. Что касается Дзюбы и рекорда Кержакова, это сборная, надо быть достойным в спортивном плане. Своей формой, своими голами он заставил бы меня взять его в сборную.