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Сегодня, 08:00

Черчесов — о пятом месте Дзюбы в рейтинге самых медийных лиц российского спорта-2024: «Он за словом в карман не лезет»

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Станислав Черчесов и Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал попадание в рейтинг «Самые медийные лица российского спорта-2024», составленный «СЭ» и «Медиалогией». Черчесов занял 27-е место, первую тройку составили Александр Овечкин, Валерий Карпин и Камила Валиева.

— Проект «Спорт-Экспресса» и «Медиалогии» — это что-то новое, — сказал Черчесов. — Для меня это интересно. В следующем году буду стремиться к результатам получше. Приятно, что вы занимаетесь такими вещами. Рад оказаться в хорошей компании. Но для меня это не главное, а важно, что мысли доносятся до людей.

Абсолютно не ревную, что уступаю хоккею, тем более Овечкину. Он борется с рекордом Гретцки. Не скажу, что мы с Александром друзья, но знакомы лично. Поэтому, когда открываю газету, смотрю, как сыграл «Вашингтон» — забил или не забил Овечкин. Слежу за его погоней.

Пятое место Артема Дзюбы в рейтинге? Я бы ему посоветовал лучше занять пятое место с «Акроном» в чемпионате России. Дзюба — интересный и своеобразный парень, не зря он многих опередил в этом рейтинге. Надо ему отдать должное: за словом в карман не лезет. Когда мы с ним работали, он всегда был открыт, говорит то, что чувствует. Что касается Дзюбы и рекорда Кержакова, это сборная, надо быть достойным в спортивном плане. Своей формой, своими голами он заставил бы меня взять его в сборную.

Артем Дзюба, Александр Овечкин, Валерий Карпин и&nbsp;Роман Ротенберг&nbsp;&mdash; в&nbsp;списке самых медийных лиц российского спорта-2024. Овечкин или Дзюба? Карпин или Ротенберг? Самые медийные лица российского спорта-2024
Артем Дзюба
Станислав Черчесов
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«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

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Данила Прохин

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