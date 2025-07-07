Корнеев: «Заболотный никому не нужен был из топов. Кроме «Спартака»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил переход нападающего Антона Заболотного в «Спартак».

— Наверное, самый удивительный пока трансфер этого лета — Заболотный в «Спартаке». В чем логика?

— Знаете, такое впечатление, что кто-то позвонил Кахигао, который отдыхал на Мальдивах, и сказал, что трансферы уже давно можно делать!

«Спартак» везде опаздывает. И у меня, наверное, впервые сложилось ощущение, что в этот клуб игроки не хотят идти, учитывая полный бардак в спортивном департаменте.

Понимаете, «Спартак» умудряется покупать задорого и очень дешево продавать. А бывает, и вовсе отпускает футболистов бесплатно. Просто браво! Заболотный никому не был нужен из топовых клубов! Кроме «Спартака»...

Летом 2025 года 34-летний россиянин стал свободным агентом и подписал контракт со «Спартаком» на год.