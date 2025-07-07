КДК РФС не получал документов для рассмотрения дела Писарского

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет не будет рассматривать дело нападающего Владимира Писарского.

В четверг, 3 июля, РФС объявил об отстранении форварда от любой футбольной деятельности на 4 года (3 из них — условно) из-за косвенного участия в процессе ставок.

«За косвенное участие в азартных играх и ставках Писарский уже наказан. Что касается вопроса о возможном манипулировании результатом матча, то в КДК РФС соответствующих документов не поступало, у нас нет материалов для рассмотрения такого дела», — цитирует Григорьянца ТАСС.

РФС провел проверку после появления информации о том, что Писарский мог сделать ставку на первый стыковой матч «Сочи» с «Пари НН» (1:2). В той игре футболист получил красную карточку в первом тайме.