Источник: «Сочи» может арендовать полузащитника «Зенита» Васильева

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев может перейти в «Сочи», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, сочинский клуб арендует 21-летнего хавбека без права выкупа.

Васильев является воспитанником «Зенита». Он дебютировал за основную команду летом 2023 года в матче Суперкубка России против ЦСКА. С того момента футболист провел 25 матчей и забил 2 гола.

Контракт Васильева с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 600 тысяч евро.