Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов считает, что его команда еще может вырвать победу в матче 21-го тура Тинькофф — чемпионата России с «Крыльями Советов». После первого тайма самарцы повели со счетом 1:0, в составе «Рубина» случилось удаление, дважды судья использовал ВАР, в одном из случаев отменив гол казанцев.

— Много спорных решений, два ВАРа, долго стояли. Не засчитали гол, плюс смотрели пенальти. Удаление еще, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Коновалов. — Надо еще больше вытаскивать из себя, чтобы вырывать победу. Открытая игра, много зон свободных, подходы были хорошие у обеих команд. Во втором тайме надо прибавлять.