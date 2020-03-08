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Игорь Коновалов — о судействе в игре «Рубин» — «Крылья Советов»: «Много спорных решений»

15:05
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Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов считает, что его команда еще может вырвать победу в матче 21-го тура Тинькофф — чемпионата России с «Крыльями Советов». После первого тайма самарцы повели со счетом 1:0, в составе «Рубина» случилось удаление, дважды судья использовал ВАР, в одном из случаев отменив гол казанцев.

— Много спорных решений, два ВАРа, долго стояли. Не засчитали гол, плюс смотрели пенальти. Удаление еще, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Коновалов. — Надо еще больше вытаскивать из себя, чтобы вырывать победу. Открытая игра, много зон свободных, подходы были хорошие у обеих команд. Во втором тайме надо прибавлять.

Рубин — Крылья Советов

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