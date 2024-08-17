Колыванов: «Крыльям» будет крайне сложно в матче с «Динамо»
Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча бело-голубых против «Крыльев Советов» в 5-м туре РПЛ.
«Крылья» много пропускают, а «Динамо», чтобы оставаться в верхней части турнирной таблицы, однозначно нужно побеждать. Плюс «Крылья» за последние годы потеряли много качественных игроков, и им сложно сейчас конкурировать с большими командами. Обыграли «Факел», но в эта команда не того уровня, который был в позапрошлом, да даже и в прошлом сезоне. «Крыльям» будет крайне сложно.
«Динамо» же, я считаю, могли и вничью сыграть в Санкт-Петербурге, реализуй свои моменты и 11-метровый. На Кубок выиграли не основным составом – не было шести человек из основы. Однозначно «Динамо» фаворит, если они выйдут с полной самоотдачей», – цитирует Metaratings.ru Колыванова.
Матч "Динамо" – "Крылья Советов" пройдет в субботу, 17 августа, в Москве. Начало – 17:00 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0