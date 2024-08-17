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Сегодня, 01:23

Кучаев: «Не сказать, что Глушенков это открытие нового сезона»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев не считает хавбека «Зенита» Максима Глушенкова открытием нового сезона.

«Глушенков — открытие нового сезона? Он хорошо провел прошлый сезон, поэтому не сказать, что открытие. Тем более сейчас у него хорошая команда, где исполнители еще сильнее. Но, бесспорно, он молодец, пусть продолжает в том же духе», — цитирует «РБ Спорт» Кучаева.

24-летний Глушенков, перешедший в «Зенит» этим летом из «Локомотива», забил 7 мячей и отдал голевую передачу в четырех матчах чемпионата России в этом сезоне.

Источник: «РБ Спорт»
Константин Кучаев
Футбол
ФК Зенит
Максим Глушенков
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2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
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5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
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 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
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 Химки 4 1 1 2 5-7 4
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 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
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