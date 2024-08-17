Кучаев: «Не сказать, что Глушенков это открытие нового сезона»

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев не считает хавбека «Зенита» Максима Глушенкова открытием нового сезона.

«Глушенков — открытие нового сезона? Он хорошо провел прошлый сезон, поэтому не сказать, что открытие. Тем более сейчас у него хорошая команда, где исполнители еще сильнее. Но, бесспорно, он молодец, пусть продолжает в том же духе», — цитирует «РБ Спорт» Кучаева.

24-летний Глушенков, перешедший в «Зенит» этим летом из «Локомотива», забил 7 мячей и отдал голевую передачу в четырех матчах чемпионата России в этом сезоне.