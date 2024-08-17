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Масалитин: «У каждого игрока обороны ЦСКА есть свои минусы, но есть и плюсы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что сейчас у красно-синих есть проблемы в обороне.

«Кто слабое звено в обороне ЦСКА? Мы видим, как Мойзес ошибается. Но он ведь левый латераль, а его переделали в центрального. Он начинает выдергиваться из защиты в атаку и получается, что зона свободна. Он слишком уверен в своей непогрешимости, отсюда и ошибки. Тот же Роша уже такой надежностью не отличается, хотя раньше был стеной, которую трудно пройти. Сейчас с ним нападающие спокойно разделываются.

Дивеев пока в суперформе, но он подвержен травмам. Он умеет отдавать диагонали и бить по воротам, но почему-то этого не делает. Сейчас мы видим, что у ЦСКА вообще проблемы с первым пасом. У каждого игрока обороны ЦСКА есть свои минусы, но есть и плюсы», – цитирует Legalbet Масалитина.

Источник: Legalbet
Валерий Масалитин
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
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7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
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