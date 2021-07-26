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«Удачи, амиго!» Дзюба опубликовал видео с Дриусси

20:11
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба пожелал удачи аргентинскому форварду Себастьяну Дриусси, который покинул клуб. Дзюба разместил в Instagram нарезку трогательных совместных видео.

«Удачи, амиго! Будем скучать, будь счастлив», — подписал видео Дзюба.

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

В составе «Зенита» 25-летний Дриусси провел 138 матчей, забил 25 голов и сделал 28 результативных передач. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга аргентинский футболист трижды становился чемпионом России, а также выиграл Кубок России и два Суперкубка страны.

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Иван Шитик все материалы автора

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