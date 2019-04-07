Игорь Черевченко: "Я всегда говорю прямо – "Рубин" был ближе к победе"

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко после ничьей с "Рубином" (0:0) заявил, что хозяева были ближе к победе.

– "Рубин" был ближе к победе. Я говорю прямо. Во втором тайме они были свежее. Мы подсели физически. Спасибо ребятам, что выдержали, выручали друг друга и бились.

– Игра на Кубок сказалась на физике?

– Это наши проблемы. Если каждый тренер будет говорить, что Кубок помешал... Тогда не надо в него выходить.

– Бакаев на скамейке – это план на игру, чтобы вышел свежим после перерыва и решил исход?

– Да, один из вариантов. Решили Бакаева поберечь. Потому что в Екатеринбурге последние 15 минут ноги были уже тяжелые. На месте Бакаева мог оказаться и Мирзов, но мы решили так. (Артур Еникеев)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр