Игорь Черевченко: "Уже забыли игру с "Нефтчи"

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко перед игрой 3-го тура чемпионата России с "Ростовом" поделился ожиданиями. Ранее тульская команда дома уступила "Нефтчи" (0:1) в матче отборочного раунда Лиги Европы.

– Готовились как – больше восстанавливались после игры с "Нефтчи". Уже забыли ту игру. Знали, что "Ростов" – хорошая команда, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Черевченко. – Думали только о нем. Будет видно, насколько мы готовы к плотному графику игр. Но мы этого хотели – попасть в Лигу Европы. Не будем пенять на частые игры.