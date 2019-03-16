Игорь Черевченко: "У "Арсенала" было много технического брака из-за состояния поля"

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко - о матче с "Енисеем" (2:0) в 20-м туре чемпионата России.

- Результатом однозначно доволен. Игрой... Было много технического брака, но футболисты не при чем - это состояние поля. Хочется, чтобы оно было получше, - сказал специалиста в эфире телеканала "Матч премьер". - Ребята молодцы, выдержали и использовали свои шансы. Залог успеха в таких матчах - стандартные положения или дальние удары. Комбинации проводить трудно было. Мы не разделяем игры на кубок и чемпионат. Живем от игры к игре. Сначала игра с Самарой, а потом будем думать о Кубке.

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