21:11 | Футбол — РПЛ

Игорь Черевченко: "У "Арсенала" было много технического брака из-за состояния поля"

0
Обсудить

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко - о матче с "Енисеем" (2:0) в 20-м туре чемпионата России.

- Результатом однозначно доволен. Игрой... Было много технического брака, но футболисты не при чем - это состояние поля. Хочется, чтобы оно было получше, - сказал специалиста в эфире телеканала "Матч премьер". - Ребята молодцы, выдержали и использовали свои шансы. Залог успеха в таких матчах - стандартные положения или дальние удары. Комбинации проводить трудно было. Мы не разделяем игры на кубок и чемпионат. Живем от игры к игре. Сначала игра с Самарой, а потом будем думать о Кубке. 

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.

Арсенал Т - Енисей

 

Опрос

Как закончится матч 20-го тура РПЛ "Спартак" - "Зенит"?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 20-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ