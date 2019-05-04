Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко после победы над "Локомотивом" (2:0) в матче 27-го тура чемпионата России подвел итоги встречи.

– Причины победы? Строго сыграли в обороне, то, что хотели, то и сделали. Набрали три очка и порадовали болельщиков своей игрой. "Арсенал" старается играть от себя. Не смотрим на соперника, изучаем его, но играем от себя. В перерыве сделали поправки, потому что "Локомотиву" надо было отыгрываться, отдали им инициативу. Не люблю ранние замены, если устраивает то, что происходит на поле, то зачем что-то менять. Победа? Это не моя заслуга, а футболистов, меня же на поле нет, – сказал Черевченко в эфире телеканала "Матч Премьер".

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