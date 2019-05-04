Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ против "Локомотива". Специалист в бытность футболистом защищал цвета "Локо" с 1996 по 2001 год, а после завершения карьеры сперва входил в тренерский штаб "Локо", а затем и возглавлял команду с 2015 по 2016 год.

- Нормальные эмоции. Не скажу, что захлестывают. Все спокойно, - сказал Черевченко в эфире "Матч премьер".

- Вы играли у Семина, были его помощником. Насколько он повлиял на вашу карьеру?

- В полной мере. Я многое взял у Юрия Павловича.

- Были более влиятельные тренеры в вашей карьере?

- Да, мой отец.