Зделар назвал футболистов ЦСКА, которые могли бы проявить себя в Европе

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар оценил шансы своих одноклубников проявить себя в Европе.

Ранее сообщалось, что ряд европейских команд проявляет интерес к защитнику Игорю Дивееву, полузащитнику Бактиеру Зайнутдинову и нападающему Федору Чалову.

«Я тоже читал, что этими ребятами интересуются европейские клубы. Думаю, они вполне могут заиграть в европейских чемпионатах. Бийол и Бистрович же действительно заиграли в топ-чемпионате.

Я принял участие в большом количестве еврокубковых матчей и могу сказать, что Дивеев, Чалов и Зайнутдинов проявили бы себя в Европе. Тем более, что они выступают в ЦСКА, который регулярно играл в международных турнирах», — приводит Metaratings слова Зделара.

После 17 туров РПЛ-2022/23 ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице с 29 очками.