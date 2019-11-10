Игорь Черевченко: «Мне не стыдно за ребят, за игру, за команду»
16:14
Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко после завершения матча 16-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:1) заявил, что остался доволен игрой своей команды.
— Замена повлияла на ход игры, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Футбол ошибок не прощает. Должны были забивать. Не забили, а в ответной атаке пропустили.
Мне не стыдно за ребят, за игру, за команду. Не должны были проигрывать.
Бывают ошибки. Они использовали свои моменты. Будем решать, чтобы в будущем такое не повторялось.
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