Игорь Черевченко: «Мне не стыдно за ребят, за игру, за команду»

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко после завершения матча 16-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:1) заявил, что остался доволен игрой своей команды.

— Замена повлияла на ход игры, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Футбол ошибок не прощает. Должны были забивать. Не забили, а в ответной атаке пропустили.

Мне не стыдно за ребят, за игру, за команду. Не должны были проигрывать.

Бывают ошибки. Они использовали свои моменты. Будем решать, чтобы в будущем такое не повторялось.

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