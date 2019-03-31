Игорь Безденежных: "Наконец-то "Уфе" повезло"

Полузащитник "Уфы" Игорь Безденежных поделился впечатлениями от ничьей в матче 21-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2). Армейцы вели в счете 2:0 к 87-й минуте, но клуб из Башкирии смог отыграть два мяча.

– Когда счет был 0:2, казалось, что у "Уфы" ничего не получается. За счет чего удалось перевернуть игру?

– Нам всегда тренеры говорили, что надо верить до конца, бороться. Хорошо, что сегодня получилось, на последних минутах забили два мяча. Наконец-то нам повезло.

– О чем в перерыве говорил Вадим Евсеев?

– Подкорректировал игру, мы чуть-чуть перестроились позиционно. Он сказал, чтобы мы верили в себя, в свои силы. И все будет хорошо. Так и получилось.

– А что тренер сказал после матча?

– Всех поздравил и подтвердил свои слова, что главное – верить в свои силы. (Елена Григорьевская, Константин Колмаков)