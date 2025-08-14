Акинфеев рассказал, как отреагировал на уход Николича
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью «СЭ» рассказал о своей реакции на уход Марко Николича с поста главного тренера армейцев.
— Какой была первая реакция на уход Марко Николича?
— Я сначала не поверил. Когда вышли новости, позвонил [директору по коммуникациям] Кириллу Брейдо: «Что, правда?» Он ответил: «Похоже, да». А после сам Марко связался со мной и пятью-шестью футболистами — сказал, что принял такое решение.
Понятно, было грустно, обидно: команда, можно сказать, «слепилась», было ощущение, что поборемся за высокие места. С другой стороны, будь мне 20-25 лет, я бы, наверное, задавался вопросами: «Почему? Зачем?» Но сейчас... Человек принял решение. Уговаривать, переубеждать — не то время.
Марко очень благодарен. Команда стала более уверенной и взрослой, заиграл Кисляк и вся наша молодежь.
— Марко назвал реальную причину ухода?
— Я даже не хотел в этом копаться. Решение же принято.
— Интересны мотивы.
— Они бывают разные, но, когда у нас в жизни случаются личные ситуации или даже проблемы, наверное, никому не хочется, чтобы все вокруг дергали, задавали вопросы и каждому отвечать. Все, Марко уже в АЕК, а в ЦСКА — Фабио Челестини. Пожалуйста. Идем дальше.
— Сложилось ощущение, что для тебя Марко стал особенным тренером, а его уход — чуть больше чем «просто решение».
— Для меня это просто нормальная ситуация. Вернусь к тезису про стабильную команду на протяжении 7-10 лет. Если так — это одна история. Но когда меняются тренеры, состав — ты привыкаешь. Поэтому я немножко остыл и не хочу залезать в душу, ковыряться в причинах.
Еще раз: случилось так, как случилось. Все, идем дальше. По-другому нельзя. Если сидеть и думать: «Один ушел, второй...» Тогда надо просто заканчивать с футболом.
— Звучит логично, но складывается ощущение, будто произошло абсолютно рядовое событие. Это ведь не так.
— Конечно, оно очень неожиданное. Смотрите сами: у тебя вроде все хорошо складывается, ты выигрываешь трофей. [Теперь] все спрашивают: «Зачем?»
Но сейчас поймите меня правильно: я фанат ЦСКА до мозга костей и в такие моменты четко осознаю, что нельзя дальше раскачивать лодку. Все и так взбудоражены. Необходимо отпустить ситуацию и двигаться дальше.
Понятно, что все ребята расстроились. Мы разговаривали. А потом сели все вместе и сказали: Марко уже не с нами, но жизнь на этом не заканчивается. Мы идем вперед — с новым тренером, игроками.
ЦСКА будет существовать без Николича, Акинфеева и кого-либо еще.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2