Акинфеев рассказал, как отреагировал на уход Николича

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью «СЭ» рассказал о своей реакции на уход Марко Николича с поста главного тренера армейцев.

— Какой была первая реакция на уход Марко Николича?

— Я сначала не поверил. Когда вышли новости, позвонил [директору по коммуникациям] Кириллу Брейдо: «Что, правда?» Он ответил: «Похоже, да». А после сам Марко связался со мной и пятью-шестью футболистами — сказал, что принял такое решение.

Понятно, было грустно, обидно: команда, можно сказать, «слепилась», было ощущение, что поборемся за высокие места. С другой стороны, будь мне 20-25 лет, я бы, наверное, задавался вопросами: «Почему? Зачем?» Но сейчас... Человек принял решение. Уговаривать, переубеждать — не то время.

Марко очень благодарен. Команда стала более уверенной и взрослой, заиграл Кисляк и вся наша молодежь.

— Марко назвал реальную причину ухода?

— Я даже не хотел в этом копаться. Решение же принято.

— Интересны мотивы.

— Они бывают разные, но, когда у нас в жизни случаются личные ситуации или даже проблемы, наверное, никому не хочется, чтобы все вокруг дергали, задавали вопросы и каждому отвечать. Все, Марко уже в АЕК, а в ЦСКА — Фабио Челестини. Пожалуйста. Идем дальше.

— Сложилось ощущение, что для тебя Марко стал особенным тренером, а его уход — чуть больше чем «просто решение».

— Для меня это просто нормальная ситуация. Вернусь к тезису про стабильную команду на протяжении 7-10 лет. Если так — это одна история. Но когда меняются тренеры, состав — ты привыкаешь. Поэтому я немножко остыл и не хочу залезать в душу, ковыряться в причинах.

Еще раз: случилось так, как случилось. Все, идем дальше. По-другому нельзя. Если сидеть и думать: «Один ушел, второй...» Тогда надо просто заканчивать с футболом.

— Звучит логично, но складывается ощущение, будто произошло абсолютно рядовое событие. Это ведь не так.

— Конечно, оно очень неожиданное. Смотрите сами: у тебя вроде все хорошо складывается, ты выигрываешь трофей. [Теперь] все спрашивают: «Зачем?»

Но сейчас поймите меня правильно: я фанат ЦСКА до мозга костей и в такие моменты четко осознаю, что нельзя дальше раскачивать лодку. Все и так взбудоражены. Необходимо отпустить ситуацию и двигаться дальше.

Понятно, что все ребята расстроились. Мы разговаривали. А потом сели все вместе и сказали: Марко уже не с нами, но жизнь на этом не заканчивается. Мы идем вперед — с новым тренером, игроками.

ЦСКА будет существовать без Николича, Акинфеева и кого-либо еще.