Игнатов заявил о желании набрать максимум очков в игре с «Сочи»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ против «Сочи».

— В следующем туре игра с «Сочи». Какие ожидания?

— Если честно, за этой командой в начале сезона не следил, видел только мельком одну игру. Будем работать, обязательно их разберем. Мы будем готовы на все сто процентов. Не важно, кто играет против нас, у «Спартака» всегда один настрой — выйти и забрать три очка.