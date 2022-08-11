Пейчинович — об отъезде легионеров из РПЛ: «Ведут себя как девочки»
Бывший защитник «Локомотива» и «Факела» Неманья Пейчинович поделился мнением об отъезде легионеров из РПЛ.
«Россию никто не будет трогать. Не знаю, зачем легионеры уезжают из РПЛ. Ведут себя как девочки. Это не по-мужски. Зачем приезжать в Россию, зарабатывать себе на хлеб и говорить, что там плохо? Это полный ***. Западная пропаганда промывает людям мозги. Иностранные футболисты не понимают, что на самом деле происходит. Они запуганы.
Сейчас для иностранцев пришло время определиться: либо они за запад, либо за восток. Если иностранные футболисты уедут на Запад, то совершат большую ошибку. Они в Европе не заработают столько, сколько можно заработать в России.
Россия — самодостаточная страна, которой ни от кого ничего не нужно. В отличие от Европы, в этой стране благоприятная ситуация для жизни. А предатели России не нужны, пусть валят на все четыре стороны», — приводит слова Пейчиновича Sport 24.
34-летний серб выступал за «Локомотив» с 2014 по 2018 год, с октября 2020-го по июль 2022-го защитник играл за «Факел». В апреле 2019 года Пейчинович получил российское гражданство.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0