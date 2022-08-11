Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:31

Пейчинович — об отъезде легионеров из РПЛ: «Ведут себя как девочки»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший защитник «Локомотива» и «Факела» Неманья Пейчинович поделился мнением об отъезде легионеров из РПЛ.

«Россию никто не будет трогать. Не знаю, зачем легионеры уезжают из РПЛ. Ведут себя как девочки. Это не по-мужски. Зачем приезжать в Россию, зарабатывать себе на хлеб и говорить, что там плохо? Это полный ***. Западная пропаганда промывает людям мозги. Иностранные футболисты не понимают, что на самом деле происходит. Они запуганы.

Сейчас для иностранцев пришло время определиться: либо они за запад, либо за восток. Если иностранные футболисты уедут на Запад, то совершат большую ошибку. Они в Европе не заработают столько, сколько можно заработать в России.

Россия — самодостаточная страна, которой ни от кого ничего не нужно. В отличие от Европы, в этой стране благоприятная ситуация для жизни. А предатели России не нужны, пусть валят на все четыре стороны», — приводит слова Пейчиновича Sport 24.

34-летний серб выступал за «Локомотив» с 2014 по 2018 год, с октября 2020-го по июль 2022-го защитник играл за «Факел». В апреле 2019 года Пейчинович получил российское гражданство.

 

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-11-eto-polnyy-oni-vedut-sebya-kak-devochki-peychinovich-ob-otyezde-legionerov-iz-rpl
Неманья Пейчинович
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Почему возникает головокружение? Мнение экспертов
Дзюба выбрал престиж и финансы, «Ювентус» ждет Депая, Рабьо торгуется с «МЮ». Главные трансферы и слухи Европы 10 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игнатов — об отсутствии игровой практики в «Спартаке»: «Рано или поздно шанс придет. Нужно работать и ждать его!»

Игнатов заявил о желании набрать максимум очков в игре с «Сочи»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости