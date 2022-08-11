Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о расторжении контракта между красно-белыми и Йорритом Хендриксом.

«Трудно сказать, почему он не играл, потому что мы не находимся внутри команды. Почему он не играл, я не знаю. Мы так и не оценили его. Он пару раз только сыграл и все. Ощущение, что не стоит говорить много. Уехал и уехал. Забыли», — сказал Мостовой «СЭ».

Хендрикс выступал за «Спартак» в январе 2021 года. Всего на его счету 22 матча за красно-белых, в которых он заработал 3 желтые карточки.