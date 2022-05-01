Селихов: «Крылья» — очень хороший соперник. Очень симпатизирую этой команде»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов прокомментировал результат матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

— Расскажите про пенальти с Горшковым. Казалось, что вам не хватило немного, чтобы отразить удар.

— Он пробил по центру, хотя я думал, что удар будет влево. Коснулся ногой мяча, но он все равно залетел.

— Про момент второго мяча с Соболевым. Вы добежали до партнеров на другой половине поля во время празднования.

— Да, вы видели этот момент. Наверное, эмоции. Очень хотелось победить в этом матче. «Крылья» — очень хороший соперник. Молодая команда. Очень симпатизирую этой команде.

— Как переживал моменты, когда не попадал в старт на кубковой игре и в Ростове?

— Никак не переживал. Тренер определяет, в составе ты или нет. Надо всегда готовиться на сто процентов.

— «Крылья» — самая играющая команда в нашей лиге?

— Не знаю, самая играющая или нет. Команда молодая, пытается играть в футбол так же, как и «Ростов». Получается или нет это уже другой вопрос, но мне нравится.

— Вы хотели бы, чтобы так играла вся лига?

— Конечно, да.