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Сегодня, 17:05

Селихов: «Крылья» — очень хороший соперник. Очень симпатизирую этой команде»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Голкипер «Спартака» Александр Селихов прокомментировал результат матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

— Расскажите про пенальти с Горшковым. Казалось, что вам не хватило немного, чтобы отразить удар.

— Он пробил по центру, хотя я думал, что удар будет влево. Коснулся ногой мяча, но он все равно залетел.

— Про момент второго мяча с Соболевым. Вы добежали до партнеров на другой половине поля во время празднования.

— Да, вы видели этот момент. Наверное, эмоции. Очень хотелось победить в этом матче. «Крылья» — очень хороший соперник. Молодая команда. Очень симпатизирую этой команде.

— Как переживал моменты, когда не попадал в старт на кубковой игре и в Ростове?

— Никак не переживал. Тренер определяет, в составе ты или нет. Надо всегда готовиться на сто процентов.

— «Крылья» — самая играющая команда в нашей лиге?

— Не знаю, самая играющая или нет. Команда молодая, пытается играть в футбол так же, как и «Ростов». Получается или нет это уже другой вопрос, но мне нравится.

— Вы хотели бы, чтобы так играла вся лига?

— Конечно, да.

Александр Селихов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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Зенит – Локомотив
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