Игнатьев высказался о победе «Краснодара» над «Крыльями Советов»

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев высказался о победе «Краснодара» над «Крыльями Советов» в 14-м туре РПЛ (2:1).

«Второй тайм мне больше понравился. В первом команды играли парашютом. Боялись что-то не расплескать, поэтому скорости были не запредельные. Внимание соперники больше уделяли обороне. У обеих команд хорошо ходил мяч, они его пытались контролировать, но боялись допустить ошибку и потерять из-за этого место под солнцем. Второй тайм получился другим. Оба клуба прибавили в скорости, больше стало куража, интересных ходов, направленных в штрафную площадь. Но при этом и та, и другая команда оставили хорошее впечатление. Быки выиграли заслуженно, но камень в огород самарцев тоже бросить нельзя. Они показали свое игровое умение, которое так нравится зрителям. Соперники много провели хороших комбинаций. Этот матч запомнится своим качеством. Гол Олусегуна получился очень красивым. Ну а мяч Писарского — это вина защитников быков. Кордоба — один из сильнейших. А может и самый сильный форвард в РПЛ. По игре он мне больше импонирует. С точки зрения нападающего у него больше понятных индивидуальных действий», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

После 14 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. На втором месте «Зенит» (29 очков).