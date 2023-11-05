Севикян — о поражении от ЦСКА: «Потеряли концентрацию, но выглядели достойно»

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян объяснил поражение в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА (2:3).

— Такие игры очень тяжело даются. Начало матча на скамейке запасных? Это решение тренера. Я должен его принимать. Я спокоен. Причина поражения? Мы знали, что с ЦСКА очень тяжело играть. Это организованная команда. У нас были хорошие моменты. Забили два гола, потеряли концентрацию, но выглядели достойно.

— Почему не даются матчи на выезде?

— Не знаю, на каждый матч настраиваемся одинаково. Играем против топовых команд, но это не оправдание, в любом случае настраиваемся на победу. Поэтому очень сильно хотим это исправить. Будем все для этого делать.

«Пари НН» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ (20 очков). В 15-м туре нижегородцы 12 ноября примут «Балтику».