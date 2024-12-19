Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:10

Игнатьев считает, что уход Осинькина из «Крыльев Советов» будет потерей для российского футбола

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мыслями о возможном уходе Игоря Осинькина из «Крыльев Советов».

Ранее появилась информация, что 59-летний специалист покинет самарскую команду по окончании сезона. Наиболее вероятным кандидатом на смену Осинькину называется главный тренер «Чайки» Евгений Калешин.

«Не хотел бы, чтобы он уходил. Это потеря для нашего футбола. Хороший тренер со своим видением, понимающий как тактические возможности, так и отдельно взятых игроков. Под его руководством команда показывает интересный и смотрибельный футбол. Но все время игроки, которые формируют лицо команды, оказываются в других коллективах, и это, конечно, сказывается на подготовке и качестве футбола», — цитирует Игнатьева Vprognoze.ru.

В этом сезоне «Крылья» занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков за 18 туров.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
Читайте также
Бой-реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 21 декабря
Reuters сообщило о намерении Великобритании предоставить ВСУ новый пакет помощи
Белый дом обвинил Трампа в приказе остановить работу правительства
Автомобиль насмерть сбил тигра на дороге в Хабаровском крае
«C Дзюбой все закрыто, об отставке не думал». Карпин рассказал, как чувствовал себя в сборной России
Рудковская назвала главного фаворита чемпионата России-2025
Популярное видео
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
«Динамо» — лучшая атакующая команда РПЛ. Но куда делись эмоции?
«Атлетико Минейро» объявил о выкупе у ЦСКА контракта Фукса
«Краснодар» может подписать вингера «Байи» Адемира
Журова: «Возможно, Комличенко ест особые помидоры, я таких не видела»
В повестку исполкома РФС вошли утверждение бюджета и вопросы судейства
Орлов: «А если представить, что Семак пригласит Аршавина в тренерский штаб «Зенита»?»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тихонов не включил Семака в список лучших тренеров 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости