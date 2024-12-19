Тренер академии «Зенита» объяснил, почему в российском футболе раскрывается мало молодых талантов
Старший тренер по физической подготовке в «Газпром Академии» Денис Коротышев в интервью «СЭ» назвал прогресс полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова уникальной ситуацией.
— Как считаете, почему в современном российском футболе раскрывается такое небольшое количество молодых талантов?
— Дацюк, Овечкин, Малкин, Кузнецов — когда этим ребятам было 19 лет, все уже знали, что они готовы разрывать на топ-уровне не только в России, но и за океаном. Большей части молодых хоккеистов, которые сейчас играют у нас, не видно — их и не будет видно. Да, есть какой-то маленький процент, который проскакивает, и они потом раскрываются. Но это большая редкость. Что касается футбола, то я вижу проблему в том, что не вкладываются в кадры, которые развивают игроков. У нас не хватает качественных специалистов. Допустим, я способен подвести ребят из академии к определенному уровню, но, чтобы им стать лучше, и мне нужно стать лучше. Обучения, командировки, стажировки, обмен опытом — это необходимо каждому тренеру. Без этого всего мы варимся в отдельном котле без развития. Вопрос ли это к РФС — не знаю, ко всем, кто отвечает за развитие именно массового спорта в стране.
— Главное открытие сезона в РПЛ — 18-летний Батраков. Как он это делает? На него смотришь, и видно, что организм еще не окрепший.
— Бывают такие уникальные ситуации. Я на Евро-2024 внимательно смотрел за Уильямсом и Ямалем в сборной Испании. Первый не стеснялся сближаться, идти в контакт с соперником, проходил сквозь него за счет атлетизма. А второй, более маневренный и пластичный, обыгрывал на дистанции. У них абсолютно разные модели поведения на поле. Оба молодые, но крутые. Что их сделало такими? Генетика и подготовка в академиях. Помнишь, в Петербурге в этом году проходил турнир имени Морозова?
— Да, приезжали бразильские и колумбийские ребята. Молодые, а уже здоровые как быки.
— А знаешь, сколько они приседали у нас в зале? 120 килограммов в неполный присед. Ребята 2009 года рождения, на минуточку. И когда они выстраивались перед матчем в шеренгу, я смотрел и понимал: «Какие же монстры». А дело в том, что в Бразилии и Колумбии не боятся их загрузить весами, если есть генетическая предрасположенность.
— Почему бы вам в академии не перенять их опыт?
— Потихоньку мы сейчас прогрессируем. Иногда смотрю матч и думаю: «Почему он здесь потерял мяч? Устал, закислился, проиграл в скорости». Значит, нужно работать над этими ошибками через тренировки. Иду к тренеру и обсуждаю, что нужно поменять в тренировочном процессе. Я так же делал в хоккее, — сказал Коротышев «СЭ».
Денис Коротышев работал тренером по физподготовке в СКА, «Металлурге», «Ак Барсе» и сборной России. Является обладателем Кубка Гагарина (2017), а также олимпийским чемпионом (2018) и бронзовым призером ЧМ-2019. С лета 2024-го — старший тренер по физической подготовке в академии «Зенита».
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|Краснодар
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|39
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2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
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3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
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4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
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5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
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6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
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7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
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8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
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9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
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10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
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11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
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12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
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13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
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14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
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15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
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16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
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Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
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Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
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Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
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Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
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Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
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Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
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Ростов – Динамо
|- : -
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Манфред Угальде
Спартак
|15
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
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Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
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Бителло
Динамо
|8
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Маркус Вендел
Зенит
|8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
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Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
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Фернандо Костанца
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