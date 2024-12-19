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Сегодня, 09:30

Тренер академии «Зенита» объяснил, почему в российском футболе раскрывается мало молодых талантов

Роман Кольцов
Корреспондент
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Старший тренер по физической подготовке в «Газпром Академии» Денис Коротышев в интервью «СЭ» назвал прогресс полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова уникальной ситуацией.

— Как считаете, почему в современном российском футболе раскрывается такое небольшое количество молодых талантов?

— Дацюк, Овечкин, Малкин, Кузнецов — когда этим ребятам было 19 лет, все уже знали, что они готовы разрывать на топ-уровне не только в России, но и за океаном. Большей части молодых хоккеистов, которые сейчас играют у нас, не видно — их и не будет видно. Да, есть какой-то маленький процент, который проскакивает, и они потом раскрываются. Но это большая редкость. Что касается футбола, то я вижу проблему в том, что не вкладываются в кадры, которые развивают игроков. У нас не хватает качественных специалистов. Допустим, я способен подвести ребят из академии к определенному уровню, но, чтобы им стать лучше, и мне нужно стать лучше. Обучения, командировки, стажировки, обмен опытом — это необходимо каждому тренеру. Без этого всего мы варимся в отдельном котле без развития. Вопрос ли это к РФС — не знаю, ко всем, кто отвечает за развитие именно массового спорта в стране.

— Главное открытие сезона в РПЛ — 18-летний Батраков. Как он это делает? На него смотришь, и видно, что организм еще не окрепший.

— Бывают такие уникальные ситуации. Я на Евро-2024 внимательно смотрел за Уильямсом и Ямалем в сборной Испании. Первый не стеснялся сближаться, идти в контакт с соперником, проходил сквозь него за счет атлетизма. А второй, более маневренный и пластичный, обыгрывал на дистанции. У них абсолютно разные модели поведения на поле. Оба молодые, но крутые. Что их сделало такими? Генетика и подготовка в академиях. Помнишь, в Петербурге в этом году проходил турнир имени Морозова?

— Да, приезжали бразильские и колумбийские ребята. Молодые, а уже здоровые как быки.

— А знаешь, сколько они приседали у нас в зале? 120 килограммов в неполный присед. Ребята 2009 года рождения, на минуточку. И когда они выстраивались перед матчем в шеренгу, я смотрел и понимал: «Какие же монстры». А дело в том, что в Бразилии и Колумбии не боятся их загрузить весами, если есть генетическая предрасположенность.

— Почему бы вам в академии не перенять их опыт?

— Потихоньку мы сейчас прогрессируем. Иногда смотрю матч и думаю: «Почему он здесь потерял мяч? Устал, закислился, проиграл в скорости». Значит, нужно работать над этими ошибками через тренировки. Иду к тренеру и обсуждаю, что нужно поменять в тренировочном процессе. Я так же делал в хоккее, — сказал Коротышев «СЭ».

Павел Дацюк и&nbsp;Денис Коротышев. «После работы с Дацюком понял: те, кто ноют в зале — слабаки». Интервью тренера академии «Зенита» Дениса Коротышева, который сменил хоккей на футбол

Денис Коротышев работал тренером по физподготовке в СКА, «Металлурге», «Ак Барсе» и сборной России. Является обладателем Кубка Гагарина (2017), а также олимпийским чемпионом (2018) и бронзовым призером ЧМ-2019. С лета 2024-го — старший тренер по физической подготовке в академии «Зенита».

Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)
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