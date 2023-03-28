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Игнатьев предполагает, что Клотету поставили задачу через полтора года вернуть «Торпедо» в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Торпедо» Борис Игнатьев прокомментировал назначение испанца Жозепа Клотета на пост главного тренера московского клуба.

«Я даже не понимаю, как его обсуждать, потому что я его совсем не знаю. Нужен ли человек такого калибра? С учетом всего того, что происходит и в турнирной таблице, и в командных делах тратить на него большие средства? Или это перспектива — например, поставили ему задачу через полтора года вывести команду в Высшую лигу. Он работал в «Брешиа», в Испании — наверное, что-то знает и умеет. Но мне это непонятно. Не мне советовать, потому что они [руководители клуба] ближе и к мешку, и к процессу, и к людям, которые есть под рукой — словом, ближе к действительности. Но не могу сказать, насколько это правильное решение», — цитирует Игнатьева «Газета.Ru».

«Торпедо» объявило о назначении Клотета во вторник, 28 марта. По данным «СЭ», специалист подписал контракт на 2,5 года.

«Торпедо» идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков за 20 туров. Предыдущим главным тренером команды был Андрей Талалаев, который расторг контракт с клубом по обоюдному согласию 22 марта.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/28/20078623.shtml?updated
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ФК Торпедо (Москва)
Борис Игнатьев
Жозеп Клотет
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
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Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
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Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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Локомотив

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