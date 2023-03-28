Мостовой: «Назначение Клотета в «Торпедо» вызывает и смех, и грусть»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на назначение Жозепа Клотета на пост главного тренера «Торпедо».

«Назначение Клотета в «Торпедо» вызывает и смех, и грусть. Что это за тренер? Его никто не знает. Впрочем, ничего нового, мы уже привыкли. В нашем футболе все хотят крутиться и быстро получить необходимое. В Европе надо доказывать, там тяжело кого-то так обдурить», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

«Торпедо» объявило о назначении Клотета во вторник, 28 марта. По данным «СЭ», специалист подписал контракт на 2,5 года.

«Торпедо» идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков за 20 туров. Предыдущим главным тренером команды был Андрей Талалаев, который расторг контракт с клубом по обоюдному согласию 22 марта.