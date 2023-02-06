Агент Дасы: «Он хочет, чтобы все было тихо и спокойно, фокусируется на выступлениях за «Динамо»
Футбольный агент Боаз Горен ответил на вопрос о готовности защитника «Динамо» Эли Дасы ко второй части сезона.
«У Эли все отлично, он хочет, чтобы все было тихо и спокойно, фокусируется на выступлениях за «Динамо», — приводит «РБ Спорт» слова агента.
Даса перешел в «Динамо» в сентябре 2022-го на правах свободного агента из «Витесса». В первой части сезона 30-летний израильский защитник провел в составе московского клуба 13 матчей и отличился одной голевой передачей.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.
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|
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|
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|
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|5
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|4
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|19
|
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|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
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|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
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|17
|3
|3
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|16-36
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|
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
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|5.03
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|
Сочи – ЦСКА
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|Г
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|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
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