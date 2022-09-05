Игнатьев о скандале в матче «Торпедо» — «Ростов»: «Я запутался с этими правилами»

Бывший главный тренер «Торпедо» Борис Игнатьев поделился мнением о дважды перебитом пенальти в концовке матча 8-го тура РПЛ между москвичами и «Ростовом» (0:1).

«Я запутался с этими правилами. Не могу даже для себя сформулировать за что назначили пенальти. Может быть, придумали новые правила. Не знаю уже, когда дается пенальти за игру рукой, а когда нет. По пенальти скажу, что у бьющего есть преимущество, но вратарь отбил. Значит результат должен быть ничейным. Возможно, у арбитра другие рекомендации от судейского корпуса», — сказал Игнатьев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Решающий гол в добавленное ко второму тайму время забил защитник Максим Осипенко с пенальти. Главный арбитр Ян Бобровский дважды требовал перебить 11-метровый — вратарь Егор Бабурин отбил два удара, но с нарушением правил.