Тренер «Торпедо» — о скандале с пенальти: «Я бы завтра придумал заголовок «Убийство в Химках»

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев подвел итоги матча 8-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

— Как игроком был, играл десять лет, как тренером был, я такого беспредела не видел. Если так относиться к нашей команде, которая выходиться и сражаться, к парням нет вопросов. Так помогать в Москве команде. Если бы были газеты, я бы завтра придумал заголовок «Убийство в Химках».

— Как не опустить руки?

— По игре видно, что мы стали лучше, быстрее и увереннее. Играть с такой командой, которая поставила себе команду завоевать медали. Мы все равно считает, что помогать команде необязательно.

— Кому показали красную карточку и за что?

— Это часть футбола. Все были возмущены. Самому большому, которого увидели из далека, и показали (Анатолий Рожков, тренер вратарей — прим. «СЭ»).