Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:23

Колосков поддержал заявление УЕФА о работе чиновников из России в организации

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление УЕФА о том, что отстранение российских команд не затронет чиновников из России.

В организации отметили, что ситуация не затрагивает российских должностных лиц в исполкоме, комитетах и комиссиях УЕФА.

«Вообще, наших людей там достаточно много находится. Плюс к этому Дюков является членом исполкома УЕФА. Все это не так просто делается. Пока что вопрос так не стоит, и на данную тему не высказывались. Но этот процесс нереальный, потому что члена исполкома избирает конгресс. Поэтому из конгресса никого убирать не будут по этому поводу», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Все российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с конца зимы 2022 года.

17 сентября 2023 президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы и сборные вернутся к соревнованиям только после окончания СВО.

РФС
Вячеслав Колосков
УЕФА
1
Читайте также
Коляда поделился эмоциями от своего дебюта комментатором на Первом канале
Сборные Франции, Бельгии и Португалии отобрались на чемпионат Европы-2024
СМИ сообщили о находящейся на грани из-за сокращения поддержки Украине
СМИ сообщили о найденных в ходе рейда в секторе Газа телах израильтян
Юрист предупредил о наказании за сбор краснокнижных грибов
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Танцоры из Белоруссии верят в возвращение на международную арену
Нортуг о сообщении с приглашением Большунова: «Я точно не отправлял»
В УЕФА заявили, что отстранение российских клубов не влияет на присутствии российских чиновников в организации
РУСАДА выразило несогласие с лишением статуса соответствия кодексу ВАДА
«Доказала непричастность». Почему Россию исключили из МОК, а Исинбаеву — нет?
Бах назвал отличия между включением Крыма в ОКР и присоединением к организации советов ДНР и ЛНР
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Кобелев считает, что переход в Азию откинет российский футбол на сто лет назад
Посол БРИКС ответил на вопрос об организации матчей молодежной сборной России в Бразилии
Адвокат Добровинский: «Россию вернут в международные турниры в срок до двух лет»
Левитин о бойкоте стран, отказывающихся играть с Россией: «Мы принимаем решение ФИФА и УЕФА о допуске. Остальное — не наш вопрос»
Левитин: «УЕФА нас не хочет отпускать. Видят уровень нашей федерации»
«УЕФА не хочет отпускать нас в Азию». Интервью Игоря Левитина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игнатьев назвал вариант безболезненного расставания «Спартака» с Абаскалем

Агент Дркушича: «Сочи» не был против отъезда Вани в сборную Словении»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости