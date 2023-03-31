Игнатьев: «Лучший вариант для «Урала» в матче с «Зенитом» — это ничья»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом».

«Лучший вариант для «Урала» — это ничья. «Зенит» в последних матчах допустил осечки, и ему уже надо двигаться вперед, ведь есть все возможности. С другой стороны соперник играет хорошо, он знает, как добывать очки. Поэтому может надеяться на одно очко, но шансов на это немного», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

Матч «Зенит» — «Урал» пройдет 1 апреля в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 мск.