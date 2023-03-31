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Литвинов о большом количестве игроков «Спартака» в сборной России: «Как будто в родном клубе»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился впечатлениями от выступления за сборную России.

— Были дни, чтобы восстановиться после матчей за сборную России, — сказал Литвинов в интервью пресс-службе «Спартака». — Сейчас ощущаю себя на сто процентов.

— Самый памятный момент в матчах за сборную? Когда головой мяч вынесли?

— Да, можно это отметить. Все придали столько значимости этому моменту. Как по мне — это игровая ситуация, в которой каждый защитник поступил бы так же.

— В сборной было много игроков «Спартака». Такое количество партнеров помогало?

— Конечно, как будто дома находимся, в родном клубе. На поле это тоже играло какую-то роль, потому что есть сыгранные связки.

— Для вас это не первые матчи за сборную России. Уже чувствуете себя полноценно своим?

— В этот раз был уже поувереннее, понимал, что надо меньше ошибаться, потому что во втором-третьем матче надо доказывать, что готов на все сто процентов.

Восемь игроков «Спартака» были вызваны на сборы сборной России. Литвинов провел все два товарищеских матча за национальную команду — против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Руслан Литвинов
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
2
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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Динамо – Сочи
 - : -
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Пари НН – Локомотив
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Спартак – Ахмат
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1.04 19:00
Зенит – Урал
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Кр. Советов – Оренбург
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