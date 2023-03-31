Осипов отреагировал на возможное назначение членом исполкома РФС

Основатель Медийной футбольной лиги Николай Осипов поделился мнением о возможном назначении членом исполкома Российского футбольного союза (РФС).

«Большое спасибо Александру Дюкову, что он проявил интерес к моей скромной персоне. Для меня, как для человека, который переживает за развитие отечественного спорта и футбола, очень почетна перспектива стать членом исполкома РФС. Не могу оценить свои компетенции, это виднее со стороны. Надеюсь, что их хватит, чтобы наш футбол, медиафутбол и спорт в России стали лучше, если мне представится возможность оказаться в исполкоме РФС.

Уверен, медиафутбол и РФС могут еще плотнее в будущем сотрудничать. 4 апреля мы организуем турнир, во втором сезоне которого будут выступать профессиональные игроки, в том числе из РПЛ. Мы с РФС настроены на сближение в российском футболе, чтобы двигаться в общем направлении", — приводит слова Осипова Metaratings.ru.

??Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что кандидатура Осипова будет рассмотрена для назначения в исполком организации.