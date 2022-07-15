Роман Минаев стал игроком «Уфы»

«Уфа» объявила о подписании нападающего Романа Минаева. 24-летний футболист подписал долгосрочный контракт.

«Мы поздравляем Романа с подписанием контракта и желаем больших успехов в «Уфе»!» — говорится в сообщении на сайте клуба.

Ранее Минаев выступал за курский «Авангард», тульский «Арсенал», «Тамбов» и волгоградский «Ротор».