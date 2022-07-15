Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 03:34

Роман Минаев стал игроком «Уфы»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Уфа» объявила о подписании нападающего Романа Минаева. 24-летний футболист подписал долгосрочный контракт.

«Мы поздравляем Романа с подписанием контракта и желаем больших успехов в «Уфе»!» — говорится в сообщении на сайте клуба.

Ранее Минаев выступал за курский «Авангард», тульский «Арсенал», «Тамбов» и волгоградский «Ротор».

Источник: https://www.fcufa.pro/news-new/roman-minaev-dobro-pozhalovat-v-fk-ufa-2022
Футбол
ФК Уфа
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Снятие стресса с помощью спорта: как это работает
«Кто говорит, что с «Зенитом» выигрывал бы любой, просто завидуют Семаку». Газзаев объяснил, почему Семак – лучший тренер, а Березуцким надо было дать поработать
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игнатьев дал прогноз на матч «Спартака» против «Ахмата»

Тарханов считает, что «Урал» не проиграет ЦСКА
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости