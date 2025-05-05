Маркиньос считает, что игрокам «Спартака» не хватило внимательности в игре с «Факелом»

Бразильский полузащитник «Спартака» Маркиньос заявил, что удаление игрока в матче 27-го тура РПЛ с «Факелом» повлияло на игру его команды.

В воскресенье «Спартак» сыграл с «Факелом» вничью со счетом 0:0. В первом тайме с поля был удалён защитник «Спартака» Руслан Литвинов.

«Игра с «Факелом» была очень тяжелая. Знаете, сказалось то, что мы были в меньшинстве, должны были быть более внимательными, наверное. Такое бывает. Нам нужно продолжать усердно работать дальше, чтобы показать хороший результат на следующей неделе», — рассказал Маркиньос ТАСС.

После 27-го тура «Спартак» потерял шансы на чемпионство в текущем сезоне. В турнирной таблице РПЛ команда занимает четвертое место с 51 очком. Следующий матч «Спартака» пройдет 11 мая — команда сыграет на выезде против московского «Динамо».