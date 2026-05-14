Тренер ЦСКА Игдисамов: «Если Кисляка купит «ПСЖ», то будет здорово. Будет играть с большими профессионалами»

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал информацию о заинтересованности «ПСЖ» в подписании контракта с полузащитником армейцев Матвеем Кисляком.

— Не слышал об этом и ничего не знаю. Сегодня ребята хотели затянуть Матвея в поздравительный коридор, потому что он одной ногой уже в «ПСЖ», как сказали. Но это все шутки. Я никак не реагирую на эти слухи. Если Матвея купит «ПСЖ», то будет здорово. Будет играть с большими профессионалами. Возможно, в следующей Лиге чемпионов выйдет в финал и выиграет его. Если нет, то будет приносить пользу ЦСКА.

— А есть у него качества для игры в таком большом клубе?

— Считаю, что да. Матвей один из лучших полузащитников нашей страны. У него все может получиться в большом клубе.

20-летний Кисляк играет за основную команду ЦСКА с 2024 года. В сезоне-2025/26 он в 41 матче забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2029 года.

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