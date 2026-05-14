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Тренер ЦСКА Игдисамов: «Если Кисляка купит «ПСЖ», то будет здорово. Будет играть с большими профессионалами»

Константин Белов
Корреспондент

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал информацию о заинтересованности «ПСЖ» в подписании контракта с полузащитником армейцев Матвеем Кисляком.

— Не слышал об этом и ничего не знаю. Сегодня ребята хотели затянуть Матвея в поздравительный коридор, потому что он одной ногой уже в «ПСЖ», как сказали. Но это все шутки. Я никак не реагирую на эти слухи. Если Матвея купит «ПСЖ», то будет здорово. Будет играть с большими профессионалами. Возможно, в следующей Лиге чемпионов выйдет в финал и выиграет его. Если нет, то будет приносить пользу ЦСКА.

— А есть у него качества для игры в таком большом клубе?

— Считаю, что да. Матвей один из лучших полузащитников нашей страны. У него все может получиться в большом клубе.

20-летний Кисляк играет за основную команду ЦСКА с 2024 года. В сезоне-2025/26 он в 41 матче забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2029 года.

Матвей Кисляк.Еще один россиянин в «ПСЖ»? Французский клуб заинтересовался Кисляком

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Матвей Кисляк
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Игдисамов
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У Игдисамова пока не было переговоров с руководством ЦСКА по поводу постоянной работы главным тренером

Скауты «ПСЖ» не приезжали на игры «Локомотива»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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30 тур
22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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