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У Игдисамова пока не было переговоров с руководством ЦСКА по поводу постоянной работы главным тренером

Константин Белов
Корреспондент

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал о своем будущем в команде.

— Есть ли у вас мечта стать главным тренером ЦСКА без приставки и. о.?

— Никакого диалога с руководством клуба не было на этот счет. Стараюсь не обращать внимание на весь этот шум вокруг. Здесь от меня ничего не зависит. Мое дело — подготовить команду к оставшемуся матчу, честно трудиться, помочь команде. Если думать об этом, то можно погрязнуть в мыслях и не останется времени для ежедневной работы, которой очень много. Своими желаниями я буду делиться с Дедом Морозом.

— Но появляются разговоры, что вы в любом случае останетесь в тренерском штабе основной команды.

— Таких разговоров не было. Все может сложиться по-разному. Все будет зависеть от тренера, который придет. Он может занять принципиальную позицию и все. Сейчас не время для таких разговоров. Нужно подготовиться к «Локомотиву».

Игдисамову 39 лет. Он был назначен и.о. главного тренера ЦСКА 4 мая 2026 года, сменив Фабио Челестини.

ЦСКА с 48 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В заключительном туре сезона красно-синие 17 мая примут «Локомотив».

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ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Игдисамов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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