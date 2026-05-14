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Скауты «ПСЖ» не приезжали на игры «Локомотива»

Микеле Антонов
Корреспондент

Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе футболиста в «ПСЖ».

— Как появилась новость про скаутов «ПСЖ»? Вы сказали, что их не было.

— Вадим Шпинев просто неправильно сформулировал. Никто конкретно не приезжал. Мы уже несколько раз об этом сказали. Он просто давно не был на футболе и на эмоциях неправильно дал информацию, она сразу разлетелась.

— Другие какие-то скауты были?

— Нам точно об этом неизвестно. Дмитрий Ульянов правильно сказал: когда приезжают скауты, клуб оказывает им поддержку по билетам и по всем остальным делам.

— Фабрицио Романо вам не писал?

— Нет.

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2025/26 хавбек забил 17 голов и сделал 12 результативных передач в 35 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

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ФК Локомотив (Москва)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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