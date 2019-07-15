Хвича Кварацхелия забил "Локомотиву" за "Рубин". И поднял руки вверх

Полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия забил гол на 76-й минуте матча первого тура чемпионата России с "Локомотивом". 18-летний грузинский футболист демонстративно не праздновал взятие ворот.
Болельщики "Локо" освистали Кварацхелию после забитого гола.
Хвича вышел на поле на 66-й минуте встречи, заменив хавбека "Рубина" Зураба Давиташвили.
📹 Хвича Кварацхелия забивает в ворота своей бывшей команды и делает счет равным.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 15 июля 2019 г.
📺 #ЛокоРубин на #МАТЧПРЕМЬЕР
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