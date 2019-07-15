21:37 | Футбол — РПЛ

Хвича Кварацхелия забил "Локомотиву" за "Рубин". И поднял руки вверх

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Полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия забил гол на 76-й минуте матча первого тура чемпионата России с "Локомотивом". 18-летний грузинский футболист демонстративно не праздновал взятие ворот.

Болельщики "Локо" освистали Кварацхелию после забитого гола.

Хвича вышел на поле на 66-й минуте встречи, заменив хавбека "Рубина" Зураба Давиташвили.

 

 

Локомотив - Рубин

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