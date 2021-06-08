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Кварацхелия подтвердил факт переговоров с «Лидсом»

13:14
Хвича Кварацхелия. Фото ФК «Рубин»
Хвича Кварацхелия. Фото ФК «Рубин»
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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия отреагировал на новость о том, что он ведет переговоры с «Лидсом».

«На данном этапе я ничего не могу подтвердить, но переговоры ведутся со многими клубами. Все в решающей фазе. Переговоры с «Лидсом» велись и могут продолжаться снова. Я не люблю говорить заранее. Я абсолютно уверен в себе и сделаю все возможное, чтобы сделать себе имя и прославить страну», — сказал Хвича в эфире телеканала «Рустави 2».

В прошедшем сезоне Кварацхелия провел 23 матча в чемпионате России, забил четыре гола и отдал восемь голевых передач. Также полузащитник стал лидером сезона по количеству успешных обводок — 159.

Его контракт с «Рубином» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего грузинского игрока в 18 миллионов евро.

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