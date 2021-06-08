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Хорватский тренер Еличич не подписывал контракт с ЦСКА

13:40
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Хорватский тренер Динко Еличич заявил, что пока не подписывал контракт с московским ЦСКА. Ранее появилась информация, что Еличич станет помощником главного тренера армейцев Ивицы Олича.

«Извиняюсь, но сейчас я не могу распространяться на эту тему, — приводит слова Еличича «РБ Спорт» . — На данный момент я ничего не подписывал, никаких документов. И лучшим вариантом сейчас будет спросить об этом Ивицу. Я также читал новости в хорватских СМИ, но могу сказать, что данную информацию им не давал ни я, ни Олич. И мне не хочется это комментировать».

Еличич возглавлял клуб второй лиги «Кустошия» и больше работал с малоизвестными клубами из низших хорватских лиг. Кроме этого в его карьере есть командировки в Иран и испанский «Алавес», где он работал координатором молодых кадров.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/dinko-elichich-tsska-poka-ya-nichego-ne-podpisy-val

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