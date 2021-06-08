Страндберг покинул «Урал»

У защитника Стефана Страндберга истек срок соглашения с «Уралом», информирует сайт клуба.

«Благодарим Стефана за профессиональное отношение к своему делу. Желаем успешного продолжения карьеры и удачи в играх за сборную Норвегии!», — говорится в сообщении «Урала».

Напомним, что Страндберг приходил в «Урал» дважды. Первый раз норвежец подписал контракт в январе 2019 года, второй — в сентябре 2020 года.

Всего за «Урал» 30-летний защитник провел 31 матч и забил один гол.