Страндберг покинул «Урал»
13:03
У защитника Стефана Страндберга истек срок соглашения с «Уралом», информирует сайт клуба.
«Благодарим Стефана за профессиональное отношение к своему делу. Желаем успешного продолжения карьеры и удачи в играх за сборную Норвегии!», — говорится в сообщении «Урала».
Напомним, что Страндберг приходил в «Урал» дважды. Первый раз норвежец подписал контракт в январе 2019 года, второй — в сентябре 2020 года.
Всего за «Урал» 30-летний защитник провел 31 матч и забил один гол.
Дополнительная информация:
https://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/stefan-strandberg-pokidaet-ural
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