Хвича Кварацхелия: "Не очень доволен, как сыграл, но я старался и обострял"

Полузащитник "Локомотива" Хвича Кварацхелия после матча 21-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:0) отметил, что выходил на замену под нападающего Федора Смолова. По словам игрока, он почувствовал атмосферу дерби.

- Мне сказали, что выхожу на замену под нападающего, под Смолова, - приводит пресс-служба "Локо" слова Кварацхелии. - Я должен был атаковать, держать мяч, а также помогать обороне.

- Как оценишь свою игру?

- Не очень доволен, как сыграл, но я старался и обострял. Было несколько хороших моментов. Самое главное - победа команды.

- Прочувствовал атмосферу дерби?

- Чувствовал, что это дерби, важная игра! Атмосфера - супер. Повторюсь, главное - это три очка сегодня.

- Следующий матч с "Ростовом" уже через четыре дня.

- Мы - топ-клуб, у нас собраны очень хорошие игроки. Мы побеждаем, играем с любовью и в хорошем настроении. Наша задача - выход в финал. Нужно все для этого сделать. Ждем болельщиков в среду!