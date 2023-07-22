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Сегодня, 17:47

Семак установил рекорд по количеству побед в качестве главного тренера «Зенита»

Руслан Минаев
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Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» обыграл «Пари НН» в выездном матче 1-го тура РПЛ — 2:0.

Победа стала для главного тренера питерцев Сергея Семака 126-й (в 210 матчах) в клубе. Специалист обошел Павла Садырина (125 побед в 262 играх) и установил рекорд «Зенита» по этому показателю.

Далее по количеству побед в истории клуба идет Юрий Морозов — 121 победа в 323 матчах. Лучано Спаллетти — 105 в 184 играх и Властимил Петржела — 73 в 145 встречах.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. За это время он 5 раз становился чемпионом РПЛ, 4 раза побежждал в Суперкубке и один раз — в Кубке страны.

Источник: ФК
Властимил Петржела
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
Лучано Спаллетти
Павел Садырин
Юрий Морозов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
5
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
11
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
14
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
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30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
Жуан Батчи

Жуан Батчи

Краснодар

 1
П
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
Вячеслав Караваев

Вячеслав Караваев

Зенит

 1
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
Адольфо Гайч

Адольфо Гайч

ЦСКА

 1 0 1
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