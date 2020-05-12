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Хусаинов предложил не объявлять чемпиона России

22:18
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Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов поделился мнением о возобновлении чемпионата России. Он предложил не возобновлять его из-за пандемии коронавируса.

— В сложившейся ситуации, думаю, нужно просто считать чемпионат закончившимся не по спортивному принципу, — цитирует Хусаинова Rusfootball. — Можно вообще не объявлять победителя. А можно оставить и так, как есть на сегодня.

Безопасность и здоровье превыше всего! Все остальное — приходящее. И футбол в том числе. Давайте для начала закончим «боевые действия», а уже потом будем заниматься мирным трудом.

— Считаете, что на поле нельзя выходить пока есть хоть минимальный риск?

— Думаю, что риск сейчас не минимальный. Посмотрим на чемпионат Белоруссии: поначалу многие рукоплескали их смелости — «молодцы, давайте, пусть идет оно все». А что теперь? Футболисты начали заболевать. В команде выявили одного-двух заболевших, и все: игры отменяются.

Дополнительная информация:

https://www.rusfootball.info/pliga/1146611214-husainov-mozhno-voobsche-ne-obyavlyat-pobeditelya-tekuschego-sezona.html

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




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