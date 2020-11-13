Худяков прокомментировал новость о запрете «Тамбову» заявлять новичков

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал «СЭ» заявление РФС о запрете клубу регистрировать новичков из-за невыплаченной задолженности перед игроками.

— У меня нет такой информации. Я пока не знаю — от вас узнал, — сказал Худяков. (Константин Колмаков)

После 14-и туров Тинькофф РПЛ «Тамбов» занимает 13-е место с 12 очками в активе.