Худяков прокомментировал новость о запрете «Тамбову» заявлять новичков
17:36
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал «СЭ» заявление РФС о запрете клубу регистрировать новичков из-за невыплаченной задолженности перед игроками.
— У меня нет такой информации. Я пока не знаю — от вас узнал, — сказал Худяков. (Константин Колмаков)
После 14-и туров Тинькофф РПЛ «Тамбов» занимает 13-е место с 12 очками в активе.
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