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Худяков прокомментировал новость о запрете «Тамбову» заявлять новичков

17:36
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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал «СЭ» заявление РФС о запрете клубу регистрировать новичков из-за невыплаченной задолженности перед игроками.

— У меня нет такой информации. Я пока не знаю — от вас узнал, — сказал Худяков. (Константин Колмаков)

После 14-и туров Тинькофф РПЛ «Тамбов» занимает 13-е место с 12 очками в активе.

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