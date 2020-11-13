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«Тамбов» получил запрет от РФС на регистрацию новых игроков

16:49
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Палата по разрешению споров Российского футбольного союза наложила на «Тамбов» запрет на регистрацию новичков из-за невыплаченной задолженности перед игроками, сообщает официальный сайт РФС.

Палата удовлетворила в полном объеме заявления Данила Кленкина и Игоря Юрганова. Клуб обязан выплатить Кленкину задолженность по компенсации за досрочное расторжение трудового договора и проценты за задержку выплаты, Юрганову — задолженность по заработной плате и иным выплатам, а также проценты за задержку выплаты.

Запрет на регистрацию игроков может быть снят в случае исполнения обязательств перед игроками.

Аналогичные санкции вынесены в отношении красноярского «Енисея», выступающего в чемпионате Олимп — ФНЛ, за невыплату задолженности по премиям перед футболистом Павлом Рожковым.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212671

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