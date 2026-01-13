Представитель Баринова рассказал, пытался ли Ротенберг сохранить полузащитника в «Локомотиве»

Представитель полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» рассказал о переговорах с «Локомотивом».

— Сообщалось, что Борис Ротенберг, став генеральным директором клуба, пытался исправить ситуацию и сохранить Дмитрия в команде. Это действительно так?

— Да, Борис Борисович сразу активно включился в работу. Было сделано адекватное предложение — в отличие от того, что поступало от Владимира Леонченко ранее. Однако точка невозврата уже была пройдена. Дело не в деньгах, а в отношении клуба в той ситуации. Менеджмент может меняться, но, как нам показалось, высшее руководство должно было проявить больше внимания к этому вопросу. Особенно с учетом того, что Дима — не просто игрок, а воспитанник и капитан команды. Когда мы общались с Борисом Борисовичем, решение уже было окончательно принято, и изменить его было невозможно. Еще раз подчеркну: финансовый аспект здесь не был ключевым.

— Действительно ли тогда предлагался контракт на лучших условиях в клубе?

— Думаю, что действующий контракт Дмитрия и так был одним из самых высоких, и, на наш взгляд, это было вполне заслуженно. Что касается нового предложения, то формально оно могло стать самым большим в клубе. Однако суть вопроса заключалась не в цифрах.

Баринов является воспитанником «Локомотива». Он провел за команду 274 матча, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. В сезоне-2017/18 он стал с «Локомотивом» чемпионом России. Также Баринов трижды выигрывал Кубок России (2016/17, 2018/19, 2020/21) и один раз побеждал в Суперкубке страны (2019).